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Глава МИД Венгрии отметил эффективность вакцины «Спутник V»

Дмитрий Вахрушев

Политика
Глава МИД Венгрии отметил эффективность вакцины «Спутник V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава венгерского дипломатического ведомства Петер Сийярто поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за вклад в успешную кампанию по вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в Венгрии.

Сергей Лавров и Петер Сийярто провели личную встречу в Будапеште во вторник, 24 августа. В ходе нее глава Министерства иностранных дел России и министр внешнеэкономических связей Венгрии отметили новый уровень отношений двух стран, а также эффективность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

— Я бы хотел выразить вам мою личную благодарность за вашу помощь в получении нами вакцины «Спутник V» в начале этого года. Без вашего личного вклада мы бы не смогли провести самую успешную кампанию по вакцинации в ЕС. «Спутник V» был необходим нам, — сказал Сийярто.

После переговоров Лавров выступит на совещании послов и постоянных представителей Венгрии.

Как ранее сообщили в МИД РФ, российская и венгерская сторона будут дальше обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений, которые были достигнуты в результате встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе переговоров будут также обсуждаться и другие актуальные вопросы международной повестки. В частности, отношения России с Евросоюзом и НАТО и ситуация на Украине и в Нагорном Карабахе.

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