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Движение на улицах в ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО временно изменится

Виктория Сикерина

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Движение на улицах в ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО временно изменится
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Схема движения транспорта по некоторым улицам ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО временно изменится из-за проведения инженерных работ и реконструкции железнодорожных путей. Об этом сообщили во вторник, 24 августа.

В ЦАО с 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года полностью закроют для движения участок Сыромятнического проезда от дома 3/9, Третьего Сыромятнического переулка от строения 2 до дома 10 и Нижней Сыромятнической улицы около дома 11. Здесь будет проведена реконструкция железнодорожного путепровода.

Также в ЦАО с 27 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года из-за строительства выделенной полосы для общественного транспорта закроют участок Земляного Вала — от Верхней Сыромятнической улицы до Старой Басманной улицы.

На юго-востоке Москвы ограничат движение по Золоторожской улице — от дома 1 до Андроньевской набережной. Помимо этого, на Золоторожской улице сохранят лишь две полосы для движения транспорта и запретят парковать автомобили.

Инженерные работы проведут с 26 августа по 27 октября в ЗАО. Из-за этого будет ограничено движение по Рублевому шоссе в районе пересечения с улицей Ивана Франко и съезду с Рублевского шоссе в сторону области. С 26 августа по 30 ноября нельзя будет проехать по улице Ивана Франко около дома 4 и пересечения с Рублевским шоссе и по улице Алексея Свиридова от дома 2 до дома 7.

— В ЮЗАО пройдут инженерные работы, поэтому схема движения изменится на нескольких участках. Так, полностью перекроют движение в Миргородском проезде в районе дома 3 (с 23 августа по 2 сентября), дома 13 (с 25 августа по 8 сентября), дома 2 (с 2 по 15 сентября), дома 15 (с 20 сентября по 15 октября); на Мценской улице в районе дома 26 (с 2 по 10 сентября), дома 22 (с 8 по 19 сентября), дома 11 (с 16 по 27 сентября); в Местном проезде в районе дома 7, корпус 1, на Второй Мелитопольской улице (с 3 по 24 сентября). Еще ограничат проезд на нескольких участках в Первом Миргородском переулке, на Джанкойской, Первой и Второй Мелитопольской улицах, в Проектируемом проезде № 122 и Миргородском проезде, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 23 августа, сообщили, что транспортное движение временно ограничат на нескольких улицах в ЦАО, ЮАО и ЗАО из-за проведения инженерных работ и киносъемок.

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