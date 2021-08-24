Пожар произошел в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рязанский проспект, дом 67/2 Карта всех событий

В квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке Москвы случился пожар. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел примерно в 12:52 по адресу улица Рязанский проспект, дом 67/2.

Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей 12-этажного здания в целях безопасности.

В 13:33 огонь удалось локализовать. Спустя четыре минуты — в 13:37 — пожар был потушен.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого в МЧС сообщили, что на втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу улица Золоторожский Вал, дом 29, строение 11, загорелся мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 10:21 по московскому времени пожар был ликвидирован. В инциденте никто не пострадал.