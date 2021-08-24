Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Рязанский проспект, дом 67/2Карта всех событий

В квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке Москвы случился пожар. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел примерно в 12:52 по адресу улица Рязанский проспект, дом 67/2.

Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей 12-этажного здания в целях безопасности.

В 13:33 огонь удалось локализовать. Спустя четыре минуты — в 13:37 — пожар был потушен.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого в МЧС сообщили, что на втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу улица Золоторожский Вал, дом 29, строение 11, загорелся мусор. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 10:21 по московскому времени пожар был ликвидирован. В инциденте никто не пострадал.

Читайте также:
Пожарыспасателиогонь ликвидирован
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Все мнения
О проекте