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Мусор загорелся в нежилом здании на улице Золоторожский Вал

Полина Долганова

Происшествия
Мусор загорелся в нежилом здании на улице Золоторожский Вал
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу улица Золоторожский Вал, дом 29, строение 11, загорелся мусор. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В 10:21 по московскому времени пожар был ликвидирован.

В инциденте никто не пострадал.

До этого на юго-востоке Москвы произошло возгорание на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах. Горящее здание расположено по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. Огонь появился на территории завода «Серп и Молот». О причинах возгорания не сообщается.

Дептранс сообщал, что движение по улице Золоторожский Вал в Москве перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.

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