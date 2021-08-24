Мусор загорелся в нежилом здании на улице Золоторожский Вал

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На втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу улица Золоторожский Вал, дом 29, строение 11, загорелся мусор. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В 10:21 по московскому времени пожар был ликвидирован.

В инциденте никто не пострадал.

До этого на юго-востоке Москвы произошло возгорание на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах. Горящее здание расположено по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. Огонь появился на территории завода «Серп и Молот». О причинах возгорания не сообщается.

Дептранс сообщал, что движение по улице Золоторожский Вал в Москве перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.