Мусор загорелся в нежилом здании на улице Золоторожский Вал
На втором этаже неэксплуатируемого двухэтажного здания по адресу улица Золоторожский Вал, дом 29, строение 11, загорелся мусор. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В 10:21 по московскому времени пожар был ликвидирован.
В инциденте никто не пострадал.
До этого на юго-востоке Москвы произошло возгорание на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах. Горящее здание расположено по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. Огонь появился на территории завода «Серп и Молот». О причинах возгорания не сообщается.
Дептранс сообщал, что движение по улице Золоторожский Вал в Москве перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.