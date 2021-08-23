Пожар произошел на территории завода «Серп и Молот»

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Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы произошло возгорание на территории завода «Серп и Молот». Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Горящее здание расположено по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. Огонь появился на территории завода «Серп и Молот». О причинах возгорания не сообщается.

Видео: Telegram / Мослента

Дептранс сообщал, что движение по улице Золоторожский Вал в Москве перекрыли из-за пожара. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной.

До этого в торгово-развлекательном центре «Фудели» в подмосковных Мытищах произошел пожар днем в воскресенье, 22 августа. В здании началась немедленная эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.