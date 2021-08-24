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Россия получит новые гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Дмитрий Вахрушев

Общество
Россия получит новые гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Министерство обороны России заключило первый контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

Контракт был вручен генеральному директору предприятия Александру Леонову в ходе Международного военно-технического форума, сообщает РИА Новости.

— Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову, — сообщили в Минобороны.

3М22 «Циркон» является гиперзвуковой универсальной крылатой ракетой и предназначена для поражения наземных и морских целей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что данные ракеты способны развивать скорость до девяти чисел Маха и поражать цели на тысячи километров.

«Циркон» введут в эксплуатацию в ближайшее время.

До этого сообщалось, что Россия приступила к разработке зенитных малоразмерных ракет, предназначенных для уничтожения беспилотников. Этот проект будет профинансирован за счет средств концерна-разработчика ВКО «Алмаз-Антей».

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