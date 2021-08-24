Грымов о скандале в Театре Ермоловой: Если актеры замечательные, они найдут другую работу

Художественный руководитель театра Юрий Грымов / Фото: instagram.com/yuri_grymov / Официальный аккаунт Юрия Грымова в Instagram

Актеры из списка сокращения в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой потребовали проведения проверок, так как некоторые заявления в их адрес, по словам артистов, являются неэтичными.

— Мы хотим, чтобы были проведены проверки. Это раз. Финансовые, трудового законодательства. Говорили о соответствии должности. На мой взгляд, это не очень этично — говорить о соответствии должности (худрука театра — прим. «ВМ»), тем не менее поступки Олега Евгеньевича [Меньшиков] вызывают у нас вопросы, — сказала актриса Елена Клинина на пресс-конференции уволенных артистов.

Отметим, что из театра уволили 18 актеров, в их число попали те, кто не занят в текущем репертуаре.

Режиссер Юрий Грымов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему в нынешних театрах такие массовые увольнения становятся реальностью.

Подробнее в видеосюжете «Вечерней Москвы»:

Скандал в театре имени Ермоловой. Что такое соответствие артиста должности

— Эта история шумная и до конца непонятная. Мировая практика гласит: как правило, в театре активно работают 15–20 актеров. Сегодня все московские театры перешли на контракты. Заканчивается сезон, и с кем-то его продлевают, а с кем-то нет. И если у театра есть понимание, что они будут ставить ближайшие 2–3 года, то дирекция понимает, какие актеры будут заняты, а какие будут просто получать зарплаты, которые приходят от билетов в театре, — говорит режиссер.

Эксперт объясняет, что сейчас состав некоторых театральных трупп в Москве насчитывает более 60, а иногда и 100 человек, и это притом, что в спектаклях заняты приглашенные артисты.

— Не нужно 100 человек в театре. Они будут без работы. Эти люди просто не нужны. Если актеры замечательные, они найдут работу в другом месте, — заявляет Юрий Грымов.

23 августа стало известно, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков покинул свой пост.