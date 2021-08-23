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Меньшиков покинул пост директора столичного Театра имени Ермоловой

Анастасия Волоснова

Общество
Меньшиков покинул пост директора столичного Театра имени Ермоловой
Фото: Вечерняя Москва

Актер и режиссер Олег Меньшиков ушел с должности директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой в июне. Пост директора занял Сергей Кузоятов.

При этом Меньшиков продолжает занимать должность худрука театра.

— Олег Евгеньевич сложил эти полномочия еще в июне, но он остался художественным руководителем театра, — пояснили в пресс-службе театра в понедельник, 23 августа.

Меньшиков был художественным руководителем театра с 2012 года, пишет ТАСС.

До этого Олег Меньшиков в интервью попробовал объяснить «феномен» артиста Александра Петрова, которого приглашают сниматься во многие российские фильмы. Он отметил, что объективных критериев для оценки мастерства актера не существует, одним он может нравиться, другим — нет.

Зимой Меньшиков с супругой Анастасией Черновой принял участие в открытии катка в самом центре Москвы. Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна опубликовала несколько снимков со звездой в своем Instagram-аккаунте.

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