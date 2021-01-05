Олег Меньшиков объяснил «феномен» Александра Петрова

Олег Меньшиков отметил талант и актерские способности Александра Петрова / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Олег Меньшиков в интервью попробовал объяснить «феномен» артиста Александра Петрова, которого приглашают сниматься во многие российские фильмы. Художественный руководитель и директор столичного театра М. Н. Ермоловой сказал, что молодой артист действительно профессионал в своем деле с большими способностями.

— Петров — хороший артист. Я считаю, что он не везде играет одинаково, как говорят те, кто его критикуют. В Саше есть нужная для нашей профессии неврастения, он классно работает. Мне кажется, что с годами он будет только набирать, будет уходить от той молодой энергии, которая многих раздражает, — сказал Меньшиков на Youtube-канале «Георгий за кадром».

Он добавил, что объективных критериев для оценки мастерства актера не существует, одним он может нравиться, другим — нет.

Также у артиста спросили, почему он соглашается играть очень похожие друг на друга роли, например, в картинах «Вторжение» и «Притяжение». Меньшиков отметил, что в российском кинематографе немного характеров, сюжетов и новых разработок, поэтому он снимается в том, что ему предлагают. Это его профессия, именно так он зарабатывает себе на жизнь.

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