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Лузитанские слизни страшнее якутских пожаров? Эксперт объяснил, почему нужно бояться моллюсков

Анна Михалюк

Общество
Лузитанские слизни страшнее якутских пожаров? Эксперт объяснил, почему нужно бояться моллюсков
Фото: pixabay.com

Крупные лузитанские слизни могут вытеснить привычных серых слизней. Предполагается, что в Россию они попали с завозными растениями.

Новый вид моллюсков распространился по европейской части страны, и, в частности, его уже видели в Москве: оранжевые слизни более 10 сантиметров в длину лежат на дорожках московских парков.

Илья Гомыранов, биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, насколько опасно вторжение чужой флоры и фауны на ту или иную территорию.

Подробнее в видеосюжете «Вечерней Москвы»:

Лузитанские слизни страшнее якутских пожаров?

— Проблема инвазии гигантская. Бывают преднамеренные, а бывают случайные ситуации. Мы знаем и катастрофические последствия: в Сочи завезенная моль уничтожает не только самшит, но и пальмы. Как с ней бороться — непонятно. Это случайная инвазия. Лузитанского слизня завезли с кустами или рулонным газоном из Португалии несколько лет назад. Климат становится теплее, и эти моллюски раньше просто вымерзали в условиях нашей зимы, но теперь они активно размножаются, потому что много свободной пищи и подходят погодные условия. Это конкуренция. Оранжевые слизни очень плодовиты, много едят. У нас теперь это сельхозвредитель, — объясняет эксперт.

Сотрудник «Сколкова» отмечает, что прямо сейчас бояться особенно нечего, но в будущем ситуация может резко измениться.

— Скорее всего, катастрофического ничего не случится, но в дальнейшем ситуация может усугубиться. Это как с голубями: сейчас их по миру миллионы, и мы видим, что, кроме голубей, на помойках никаких других птиц нет. То же и тут будет: исчезнут какие-то моллюски, затем могут гибнуть птицы и так далее, — говорит эксперт.

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