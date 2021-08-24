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Центр имени Чумакова заявил о планах удвоить объем производства «КовиВака»

Дмитрий Вахрушев

Общество
Центр имени Чумакова заявил о планах удвоить объем производства «КовиВака»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С октября 2021 года Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН планирует увеличить объем производства вакцины против COVID-19 «КовиВак». Количество доз препарата возрастет до 2,5 миллиона в месяц, рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 25 августа.

— Мы рассчитываем на то, что с октября сможем удвоить производство вакцины до 2,5 миллиона доз в месяц минимум. Это будет ясно в конце сентября, — сказал Ишмухаметов.

Он добавил, что две недели назад научный центр получил новые реакторы для производства вакцины.

Ранее Айдар Ишмухаметов рассказывал, что «КовиВак» будет изменен под новые штаммы COVID-19, в том числе под актуальный сейчас штамм «дельта».

Вакцина получила регистрацию в начале февраля 2021 года. Первоначально в гражданский оборот было выпущено около одного миллиона доз препарата, однако окончательное мнение об эффективности «КовиВака» можно будет сделать после завершения всех клинических испытаний.

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