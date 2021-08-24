Гимнастка Дина Аверина поделилась своими планами после Олимпиады-2020

Фото: Twitter / @Olympic

Серебряный призер Олимпийский игр-2020 в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина прилетела в Санкт-Петербург вместе с сестрой Ариной Звериной и тренером Верой Шаталиной во вторник, 24 августа.

Спортсменок встречала толпа поклонников и репортеров.

В Петербурге спортсменки проведут мастер-классы, встретятся с подопечными Центра художественной гимнастики, а также расскажут об Олимпиаде.

Однако продолжать карьеру на крупных первенствах Дина Аверина пока не собирается. В настоящий момент гимнастка восстанавливает здоровье после Токио и отдыхает.

— А какие-то чемпионаты? Ну, я пока не могу сказать, как будет… Если здоровье позволит, то да, может быть... Если нет, то не смогу, — сообщает Пятый канал со ссылкой на слова спортсменки.

В четверг, 19 августа, Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на Олимпиаде-2020 в Токио. Федерация подчеркнула, что технический комитет внимательно проанализировал судейство на каждом этапе соревнований. В результате FIG пришли к мнению, что судьи на Олимпиаде-2020 действовали справедливо и беспристрастно.