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Влад Топалов намекнул на беременность супруги Регины Тодоренко

Виктория Сикерина

Общество
Влад Топалов намекнул на беременность супруги Регины Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Влад Топалов на личной странице в Instagram опубликовал неоднозначный пост во вторник, 24 августа. На фото певец ошеломленно и восторженно смотрит на жену Регину Тодоренко, крича и хватаясь за голову. Кадр запечатлен в салоне автомобиля, около которого стоит сотрудник ГИБДД.

— Попробуйте угадать, что здесь происходит! Хотел написать подсказку, но слишком очевидно будет… Блин! — подписал публикацию Влад Топалов.

Подписчики тут же начали гадать, что же за событие произошло у звездной пары. У многих не осталось сомнений, что Регина Тодоренко забеременела во второй раз. Однако некоторые предположили, что Влад Топалов забыл дома автомобильные права или его разыграли друзья.

— Кажется, скоро кто-то станет папой во второй раз. Права забыл? Да нет же! Разыграли, скорее всего! — прокомментировали поклонники фотографию.

Примечательно, что пользователи Сети давно подозревают Тодоренко в беременности. Артистка долгое время не выкладывала фото в полный рост и не носила подчеркивающих фигуру вещей.

Недавно Влад Топалов поделился с подписчиками, что учеба в Англии нанесла ему серьезную детскую травму.

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