Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киеве облили зеленкой. Об этом стало известно во вторник, 24 августа.

Перед произошедшим экс-глава государства участвовал в «Марше защитников Украины» в столице, который был посвящен участникам военной операции в Донбассе в честь Дня независимости.

Однако, когда президент Украины шел мимо станции киевского метро «Крещатик», его облили зеленкой. В этот момент Петр Порошенко направлялся к Кабмину.

Видео после инцидента опубликовали в сети СМИ. На нем видны следы от лекарственного средства на лице и одежде экс-главы государства. После случившегося Петр Порошенко немедленно сел в полицейскую машину и уехал с места событий. РИА Новости отметили, что его супруга Мария Порошенко не поехала с ним.

В конце июля Петр Порошенко ответил на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». По его словам, народ Украины не испытывает сложностей с самоопределением. Также он заявил, что у украинцев есть собственный исторический опыт, язык и политическая культура, а также «чувство причастности к европейской цивилизации».