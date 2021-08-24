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Врач дала советы, как замедлить старение лица без инъекций

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач дала советы, как замедлить старение лица без инъекций
Фото: Pexels

Чтобы замедлить старение лица без инъекций, нужно придерживаться ряда правил в уходе за кожей лица. Например, не загорать, не использовать чрезмерно мимику, делать зарядку для лица, а также сдавать анализы крови на витамины. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

По ее словам, первое правило борьбы с морщинами — не находиться под прямыми солнечными лучами и пользоваться солнцезащитными кремами.

— Не загорать. Мы убираем момент фотостарения, пользуемся защитой SPF50, не ходим в солярии, носим шляпы с большими полями, — сказала врач.

Не стоит пользоваться автозагаром и подобными средствами, оказывающими токсическое действие на кожу, посоветовала Егорова. Для того чтобы продлить молодость лица, она порекомендовала также делать зарядку для лица — ревитонику.

— Зарядка для лица, фейсбилдинг, ревитоника. Мышцы держим в тонусе. Контролируем мимику — не хмуримся, не удивляемся. Массажи тоже нам в помощь... Можно использовать аккуратно скребки гуаша, но, по сути, они ничего не делают, но хуже не будет, — добавила Егорова.

Также нужно в течение дня пить достаточное количество воды. Немаловажно пользоваться хорошими аптечными кремами по типу кожи и профессиональной косметикой. Ко всему прочему предупредить старение помогут и витамины, поэтому стоит контролировать уровень витамина Д и омеги в крови, а также железа.

— Ведем здоровый образ жизни, высыпаемся, живем на свежем воздухе, — заключила косметолог.

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