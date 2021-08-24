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Снаряд времен войны нашли на северо-востоке Москвы

Дмитрий Вахрушев

Происшествия
Снаряд времен войны нашли на северо-востоке Москвы
Фото: Moscow-live

Во время строительных работ на северо-востоке Москвы рабочие обнаружили предмет, очень похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил источник «Вечерней Москвы» во вторник, 24 августа.

По его словам, боеприпас нашли в лесопарковой зоне по адресу улица Вешних Вод, 4, корп. 2. Длина снаряда приблизительно 50 мм. В данный момент место огорожено, ожидается приезд саперов.

Ранее снаряды времен Великой Отечественной войны находили в поселке Краснознаменском городского округа Щелково, на юго-востоке столицы при строительстве в квартале Грайвороново, на строительной площадке на улице Мелитопольской.

Все найденные боеприпасы были ликвидированы.

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