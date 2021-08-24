Созданы для семьи: топ-3 знаков зодиака

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Астрологи назвали знаки зодиака, которые крепче всего живут в браке. В список попали: Овен, Рак и Лев, то есть представители всех четырех стихий — Огня, Воды, Земли и Воздуха.

Несмотря на то, что Овны любили «погулять» в молодости, выйдя замуж или женившись, они становятся отличными семьянинами. Правда, в результате «набитых шишек». Тем не менее, к браку они подходят очень ответственно и с огромным желанием.

Раки изначально созданы для семьи. С детства они защищают свое жилище от сторонних вмешательств, а повзрослев,усердно работают на благо своих отношений. Раки очень ценят взаимопонимание и заботу, сообщает Пятый канал .

Львы зачастую непросты для понимания. Они любят свободу и не терпят контроль, но зависимы от комплиментов, подарков и внимания. Эти «цари зверей» обожают быть в центре внимания и падки на лесть. Однако, если смириться с этими особенностями характера Львов, то это замечательные семьянины.

Ранее астрологи назвали самые невезучие знаки зодиака. По их мнению, принадлежность к определенным представителям зодиакального круга может сильно повлиять на успешность принимаемых решений.