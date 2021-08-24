Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семейная пара байкеров насмерть разбилась в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Михаил Алимов

Происшествия
Семейная пара байкеров насмерть разбилась в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Муж и жена ехали на одном мотоцикле по подмосковной трассе. Они столкнулись с грузовиком и погибли.

Трагедия произошла в городском округе Шаховская 24 августа. Супруги на повороте вылетели на встречную полосу и столкнулись с грузовиком. Они буквально нырнули под него, утверждают очевидцы. От столкновения мотоцикл моментально взорвался, а пострадавшие отлетели в сторону.

Находившиеся рядом автомобилисты начали тушить горевшую технику, вызвали скорую помощь. Но понимали, что мотоциклистов было уже не спасти.

— Пилот слишком быстро вошел в поворот и выскочил на встречную полосу, прямо под грузовик. От полученных травм он и его спутница скончались на месте, мотоцикл после столкновения сгорел, — рассказали о причинах аварии в местном ГИБДД.

Погибшие супруги вместе занимались мотоспортом — были участниками многих байкерских фестивалей. Друзья погибшего отмечают, что у пары остались двое сыновей — им по 12 и 18 лет, передает «Подмосковье сегодня».

В мае «ВМ» сообщала о еще одном байкере, который разбился в результате ДТП в Подмосковье. Как пишут СМИ, погибшим оказался 83-летний Валерий Ивашкин — один из старейших байкеров в России, известный по прозвищу Дед.

Читайте также:
ДТПроссийские байкерыПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте