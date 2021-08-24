Семейная пара байкеров насмерть разбилась в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Муж и жена ехали на одном мотоцикле по подмосковной трассе. Они столкнулись с грузовиком и погибли.

Трагедия произошла в городском округе Шаховская 24 августа. Супруги на повороте вылетели на встречную полосу и столкнулись с грузовиком. Они буквально нырнули под него, утверждают очевидцы. От столкновения мотоцикл моментально взорвался, а пострадавшие отлетели в сторону.

Находившиеся рядом автомобилисты начали тушить горевшую технику, вызвали скорую помощь. Но понимали, что мотоциклистов было уже не спасти.

— Пилот слишком быстро вошел в поворот и выскочил на встречную полосу, прямо под грузовик. От полученных травм он и его спутница скончались на месте, мотоцикл после столкновения сгорел, — рассказали о причинах аварии в местном ГИБДД.

Погибшие супруги вместе занимались мотоспортом — были участниками многих байкерских фестивалей. Друзья погибшего отмечают, что у пары остались двое сыновей — им по 12 и 18 лет, передает «Подмосковье сегодня».

В мае «ВМ» сообщала о еще одном байкере, который разбился в результате ДТП в Подмосковье. Как пишут СМИ, погибшим оказался 83-летний Валерий Ивашкин — один из старейших байкеров в России, известный по прозвищу Дед.