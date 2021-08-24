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Открылась запись в детские кружки и секции в Подмосковье

Михаил Алимов

Общество
Открылась запись в детские кружки и секции в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Перед новым учебным годом в учреждениях дополнительного образования Московской области началась запись детей в кружки и секции. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

— Заявление может подать родитель или законный представитель ребенка, — отметила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Для ребят доступно множество секций и кружков различных направлений. По ее словам, помочь определиться с выбором дополнительных занятий поможет навигатор дополнительного образования Московской области. Все поданные заявки на его сайте не теряются — если ответ не пришел сразу, значит он находится в работе до приглашения на вступительные экзамены.

— Наша ключевая задача – обеспечить максимальное удобство и безопасность детей и родителей, — резюмировала министр.

Записаться в кружок или секцию можно на сайте или на региональном портале госуслуг, передает РИАМО.

Более миллиона детей в столице посещают кружки и секции. 17 августа департамент образования и науки Москвы рассказал о самых популярных направлениях.

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