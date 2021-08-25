В Госдуме предлагают разрешить россиянам уходить на удаленку при депрессии

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Россиянам во время депрессии нужно давать возможность работать в удаленном режиме, это позволит «увеличить период их психоэмоциональной реабилитации». С таким предложением выступил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев. Свою инициативу он направил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

Депутат констатировал, что сохранение психического здоровья работающих граждан остается актуальной социально-экономической проблемой во всем мире. Депрессивные расстройства, отметил Кобилев, являются одной из причин потери трудоспособности. А экономические потери конкретных организаций, по его словам, начинаются уже с появлением у сотрудников первых признаков психических расстройств. Кроме того, это может привести к всевозможным чрезвычайным происшествиям на рабочем месте, поскольку концентрация внимания у сотрудников с депрессией снижена, добавил политик.

— На основании вышеизложенного и в соответствии с Трудовым кодексом РФ и законом РФ от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психической помощи и гарантиях права граждан при ее оказании» прошу вас дать поручение проанализировать возможность создания нормативных условий для перехода на удаленную работу граждан с проблемами депрессивного расстройства, — указано в документе.

Ранее в России предложили давать оплачиваемый выходной родителям школьников, чтобы они могли посещать линейки 1 сентября. По мнению автора инициативы, День знаний является очень важным событием для каждой семьи и серьезным жизненным этапом для самого школьника. А так как торжественные мероприятия проходят в первой половине дня, большинству родителей сложно их посещать.