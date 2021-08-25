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Проценко сообщил, что в России недостаточно вакцинированных от коронавируса людей

Михаил Алимов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Проценко сообщил, что в России недостаточно вакцинированных от коронавируса людей
Фото: Администрация президента РФ

Для формирования коллективного иммунитета в России пока недостаточное количество людей, вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Я думаю, это вопрос (о необходимом количестве вакцинированных – прим. «ВМ») к профессиональным эпидемиологам. В среднем говорят о том, что эта цифра должна стремиться к 80 процентам, — расскащал он.

Врач отметил, что вместе с коронавирусом осенью активизируется и грипп, поэтому специалисты сохраняют осторожность.

— Настороженность мы не теряем. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска — это те меры, которые сохраняют свою актуальность, — передает его слова «RT».

В августе Проценко развеял популярные мифы о коронавирусе и вакцинации. Он отметил, что вакцина не влияет на изменение вкусов и запахов у человека. Иммунитет от нее он также назвал действенным, а позиция «переболею коронавирусом — иммунитет будет сильнее» — очень рискованная, считает специалист.

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