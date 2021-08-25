Путин заявил, что в стране важно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

Фото: Администрация президента РФ

В России очень важно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми — это одна из приоритетнейших задач. Об этом во вторник, 24 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде правящей партии.

— Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства, — рассказал он.

По его словам, «Единая Россия» уже увеличила программу материнского капитала, ввела пособия для беременных женщин и выплаты на детей. Необходимо расширять эти программы — нуждающиеся семьи должны получить помощь на любом этапе жизни, вплоть до окончания ребенком школы.

Путин отметил, что символом России должна стать крепкая и любящая семья, передает ТАСС.

— Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей, — резюмировал он свое выступление.

На том же съезде президент заявил, что в России впервые есть возможность решить жилищный вопрос. По его словам, «ДОМ.РФ» помогает достигать национальных целей в жилищной сфере. Путин подчеркнул, что государство должно обеспечить юридическую безопасность россиян при приобретении жилья.