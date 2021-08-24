Путин заявил, что в России впервые есть возможность решить жилищный вопрос

Фото: Администрация президента РФ

Впервые за всю историю России в стране появилась возможность решить жилищный вопрос граждан. Об этом во вторник, 24 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

По его словам, «ДОМ.РФ» помогает достигать национальных целей в жилищной сфере. Президент подчеркнул, что государство должно обеспечить юридическую безопасность россиян при приобретении жилья.

— Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу в целом, — высказался президент о жилищном вопросе.

Кроме того, Мутко также предложил разрешать«ДОМ.РФ» давать прямые кредиты регионам, что в настоящее время запрещает законодательство. Президент пообещал выдать соответствующее поручение, пишет ТАСС.

24 августа Владимир Путин также подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.