Палата представителей конгресса США одобрила пакет предложений в бюджет на 3,5 триллиона долларов

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Пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год одобрен палатой представителей конгресса США. Сумма предложений вместе составила около 3,5 триллиона долларов.

В итоге за инициативу проголосовали 220 конгрессменов, а 212 высказались против. Голоса разделились по партийным спискам — ни один республиканец не поддержал их принятия.

Среди предложений были налоговые послабления для предпринимателей, использующих только чистую энергию, ряд мер для доступности высшего образования. Кроме того, увеличено финансирование здравоохранения, образования и охраны окружающей среды, передает ТАСС.

В начале августа этот пакет уже одобрил Сенат Конгресса США. Теперь на его основе можно выработать полноценный бюджет на грядущий год.

В начале августа СМИ сообщали, что с экономикой в государстве наблюдаются некоторые проблемы. Минфину США необходимо принять меры из-за увеличивающегося госдолга страны. Лимит на него был установлен в 2019 году и составлял тогда 22 триллиона долларов. Однако в июне этого года госдолг составил уже 28,5 триллиона. По информации агентства, если Конгресс США не примет мер, то Минфину придется предпринять меры. Ведомство сможет распоряжаться только 450 миллиардами долларов, которые лежат на счетах.