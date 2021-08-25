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Вильфанд сообщил, что до конца лета ожидается «вполне мажорная» погода

Михаил Алимов

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
Вильфанд сообщил, что до конца лета ожидается «вполне мажорная» погода
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В последние летние дни в центральной части России ожидается комфортная температура до плюс 25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров застынут на отметке в 23-25 градусов.

— Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметку 25 градусов. Это чудо, а не погода!, — рассказал синоптик.

Вильфанд назвал заключительную летнюю неделю «вполне мажорной» и отметил, что температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов, передает РИА Новости.

До этого он опроверг предстоящее похолодание в Москве. В беседе с корреспондентом «ВМ» Вильфанд сообщил, что возврат погоды к климатическим нормам может восприниматься «избалованными» теплым летом москвичами как похолодание.

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