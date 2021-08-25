Госдолг РФ превысил 20 триллионов рублей

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Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года превысил 20 триллионов рублей. Об этом сообщает Счетная палата в своей аналитической записке.

— По предварительным данным, госдолг России увеличился на 7,8 процента по сравнению с началом года и составил 17,7 процента ВВП. Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга равнялись 506,1 млрд рублей, или 42% показателя СБР, — говорится в записке.

При этом заметен высокий темп роста экономики, но связано это в первую очередь с его падением в кризисном 2020 году.

В июле эксперт оценил ситуацию с увеличением мирового госдолга. Как считает министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, если некоторые правительства продолжат сохранять антикризисные меры, то это приведет к перегреву мировой экономики, так как эта политика в одних странах сказывается на других.

Некоторые государства начали программу нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования. По словам Антона Силуанова, в этом есть долгосрочные риски, которые могут проявиться в виде появления дисбалансов в мировой экономике.