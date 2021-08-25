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Около 250 туристических стартапов примут участие в Moscow Travel Factory

Михаил Алимов

Город
Около 250 туристических стартапов примут участие в Moscow Travel Factory
Фото: Pexels

Более 1,5 тысяч слушателей и около 250 стартапов участвую во втором сезоне туристического акселератора Moscow Travel Factory. Это площадка, в рамках которой вместе собраны представители индустрии туризма и гостеприимства столицы, передает пресс-служба Мостуризма.

— Задача участников — доработать свои продукты и показать эффекты от их реализации, привлечь инвесторов и найти партнеров среди представителей туристической отрасли. Финалом станет «Демо-день» 22 октября, где будут определены победители для награждения партнерами проекта, а лучшие стартапы получат маркетинговую поддержку по продвижению своих проектов от организаторов акселератора, — говорится в сообщении пресс-службы.

Проект был запущен в прошлом году и уже сумел продвинуть несколько перспективных стартапов. Они получали международные гранты, помогали гостям столицы ориентироваться в городе и становились партнерами крупнейших туристических сервисов.

— Сейчас мы понимаем, что самые активные туристы — это молодежь. Они стремятся в новые места в первую очередь ради впечатлений, которые им дает общение с местными людьми, уникальный гастрономический опыт, необычные достопримечательности, новые варианты времяпровождения, — цитирует пресс-служба председателя Комитета по туризму города Москвы Екатерину Проничеву.

Для стартапов важно понимать, на кого они ориентируются при разработке собственного проекта, считает она.

Отмечается, что у Moscow Travel Factory множество партнеров в городе. Это и крупные транспортные компании, отели, музеи, парки, а также цифровые сервисы, передает ТАСС.

Недавно сообщалось, что Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. В честь этого на базе сервиса Ruspass запускается совместный онлайн-проект для туристов от Москвы и города-юбиляра. Он поможет спланировать жителям двух городов свою поездку и сделать ее незабываемой.

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