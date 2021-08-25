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Четыре туриста пропали в Хабаровском крае

Михаил Алимов

Происшествия
Четыре туриста пропали в Хабаровском крае
Байдарка

Четверо туристов перестали выходить на связь во время сплава на байдарках в Хабаровском крае. Один из них ребенок, сообщает в среду, 25 августа, региональная прокуратура.

— Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

Провавших ищут — ведутся поисково-спасательные работы.

Ведомство проводит проверку. По ее результатам при необходимости применит меры прокуроского реагирования.

— Вчера обратилась жительница Комсомольска-на-Амуре, сообщив о том, что еще 12 августа по реке Горин в 200 километрах от поселка Горный начали сплав на двух байдарках ее муж 1972 года рождения, ребенок 2009 года рождения, а также муж с женой 1946 и 1955 года рождения. Вчера они должны были выйти на связь, но не вышли. Поэтому заявительница обратилась в полицию, — рассказал представитель регионального УМВД РФ.

Он утверждает, что полицейские обратились к сотрудникам МЧС за спецтехникой и средствами для поиска.

— Следов людей пока не найдено, удаленность от населенного пункта приличная. Будем надеяться, что они просто задержались на сплаве. У туристов, со слов заявительницы, не было с собой спутникового телефона. Мобильная связь в тех местах отсутствует, — отметил собеседник РИА Новости.

Недавно сообщалось, что девятилетнего мальчика, который пропал в тайге под Североуральском, нашли живым. Его обнаружила одна из поисковых групп. Мальчик жив и здоров. Его доставили в СК для проведения опроса.

Ранее было известно, что он поднялся на Уральский хребет в составе группы туристов из 18 человек. Он потерялся во время самостоятельного похода до стоянки у подножья.

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