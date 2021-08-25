Девочка пострадала в ДТП с такси и скутером на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Рокотова Карта всех событий

На юго-западе Москвы столкнулись мопед и автомобиль такси. Пострадала 14-летняя пассажирка мопеда. Об этом в среду, 25 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Рокотова у 2 корпуса дома №8. По информации источника, столкнулись мопед и легковой автомобиль такси. Пострадала девочка, сидевшая за водителем двухколесного транспорта — она получила сотрясение мозга и ссадины.

Недавно сообщалось, что восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на востоке Москвы. На пересечении улицы Салтыковской и Косинского шоссе произошло столкновение автомобиля такси Kia и ВАЗ. В результате столкновения пострадала восьмилетняя девочка — пассажир такси. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей затылочной области».