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Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

В результате аварии на востоке столицы пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в субботу, 7 августа.

— На пересечении улицы Салтыковской и Косинского шоссе произошло столкновение автомобиля такси Kia и ВАЗ. В результате столкновения пострадала восьмилетняя девочка — пассажир такси, — рассказали в ведомстве.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей затылочной области». Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия, отмечается в Telegram-канале ведомства.

6 августа из-за аварии с участием двух автомобилей такси в столице пострадал десятилетний ребенок. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, также пострадал 18-летний пассажир второго автомобиля.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «резаная рана головы». Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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