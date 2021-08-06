Ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей такси на Ленинском проспекте

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

В результате аварии с участием двух автомобилей такси в столице пострадал десятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в пятницу, 6 августа.

— На Ленинском проспекте в районе дома 35 водитель такси (марки — прим. «ВМ») Skoda при перестроении совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате столкновения пострадали десятилетний мальчик в автомобиле Skoda и 18-летний пассажир второго автомобиля, — рассказали в ведомстве.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «резаная рана головы», уточнили в ГИБДД.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии, отмечается в Telegram-канале ведомства.

5 августа сообщалось о ДТП во дворе одного из домов в Даниловском районе, в котором пострадал ребенок. Водитель автомобиля Audi сбил восьмилетнего мальчика, выбежавшего из-за припаркованных автомобилей.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб головы и поясничного отдела позвоночника». В пресс-службе отметили, что водитель с места происшествия не скрывался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Этот случай стал третьим ДТП с начала недели в Москве, в котором пострадал ребенок.

Этот случай стал четвертым ДТП с начала недели в Москве, в котором пострадал ребенок.

Первый инцидент произошел на Дмитровском шоссе около дома 163а. Мужчина с двумя детьми переходили проезжую часть в неположенном месте, в результате чего дети угодили под проезжающий автомобиль. В результате ДТП травмы получил семилетний мальчик. Его госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадина лба».

Второй случай зафиксировали в Зеленоградском округе Москвы, где под колесами автомобиля оказалась 12-летняя девочка, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозом «рваная рана подбородка» ее доставили в больницу.