Водитель иномарки сбил ребенка во дворе на юге Москвы

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Россия, Москва, Автозаводская улица, 23Бк2 Карта всех событий

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло во дворе одного из домов в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

Во дворе дома 23б корпус 2 по Автозаводской улице водитель автомобиля «Ауди» сбил 8-летнего мальчика, выбежавшего из-за припаркованных автомобилей.

Ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб головы и поясничного отдела позвоночника».

В пресс-службе отметили, что водитель с места происшествия не скрывался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Этот случай стал третьим ДТП с начала недели в Москве, в котором пострадал ребенок.

Первый инцидент произошел на Дмитровском шоссе около дома 163а. Мужчина с двумя детьми переходили проезжую часть в неположенном месте, в результате чего дети угодили под проезжающий автомобиль. В результате ДТП травмы получил семилетний мальчик. Его госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадина лба».

Второй случай зафиксировали в Зеленоградском округе Москвы, где под колесами автомобиля оказалась 12-летняя девочка, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозом «рваная рана подбородка» ее доставили в больницу.