В Зеленограде в аварии пострадала 12-летняя девочка

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Россия, Москва, Зеленоград, улица Радио, 23 Карта всех событий

Девочка в возрасте 12 лет пострадала в ДТП в городе Зеленоград. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел на улице Радио, недалеко от дома 23. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на ребенка.

Девочку госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений с ушибом и раной подбородка.

По факту аварии сотрудники ведомства проводят проверку.

До этого, 3 августа, два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля на севере города, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе около дома 163а. В результате случившегося движение на шоссе не было затруднено.

Также восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки на парковке магазина в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 31 июля. ДТП произошло на парковке магазина, расположенного на 24-м километре Киевского шоссе. Водитель автомобиля марки Toyota наехал на школьницу, которая шла с мамой.