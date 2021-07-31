Водитель иномарки сбил ребенка на парковке магазина в ТиНАО

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Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки на парковке магазина в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 31 июля.

ДТП произошло на парковке магазина, расположенного на 24-м километре Киевского шоссе. Водитель автомобиля марки Toyota наехал на школьницу, которая шла с мамой.

Ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «ушиб и подвывих стопы».

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Аналогичный случай произошел в этот же день в поселении Воскресенском, где под колеса иномарки во дворе дома угодил восьмилетний мальчик, который бежал к подъезду. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и ушиб лица».