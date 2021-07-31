«Бежал к подъезду»: восьмилетнего ребенка сбила машина во дворе дома в Новой Москве

Фото: mos.ru

Россия, Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

В поселении Воскресенском автомобиль сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в столичной Госавтоиспекции в субботу, 31 июля.

Инцидент произошел около дома 21. Мальчик бежал к подъезду, когда на него наехал автомобиль «Киа-Рио».

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и ушиб лица», сообщает ведомство.

Недавно сообщалось о похожем, но гораздо более трагическом случае. В начале июля двое взрослых переходили дорогу с тремя детьми по нерегулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент на них наехал автомобиль Mazda — основной удар пришелся на детей.

Позже в больнице умерли два маленьких ребенка — им было 5 лет и 3 года. Третий ребенок, младенец, выжил.

За рулем находилась студентка Валерия Башкирова, получившая права около года назад. Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что девушка вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.

В четверг, 22 июля, адвокат Башкировой попросил отменить постановление суда и избрать более мягкую меру пресечения. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Валерии Башкировой 4 августа.