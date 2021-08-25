Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса еще в восьми префектурах

Фото: flickr.com / James Song

Правительство Японии намерено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) еще в восьми префектурах страны. Об этом в среду, 25 августа, заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает и за меры по борьбе с коронавирусом.

— Число новых случаев заражения по стране достигает очень высокого уровня в 25 тысяч человек в день. Распространяется штамм «дельта» с высокой контагиозностью. Резко возросло число пациентов с тяжелым течением заболеваний, ежедневно обновляются антирекорды по этому показателю. Крайне тяжелая ситуация в медицинских учреждениях, — передает его слова телеканал NHK.

Отмечается, что с 27 августа режим ЧС введут на острове Хоккайдо и в Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сиге, Окаяме и Хиросиме.

На данный момент он действует в префектурах Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава.

Кроме того, есть еще ряд регионов, в которых введен режим усиленных мер по борьбе с болезнью. Он подразумевает более мягкие ограничения и пока действует в восьми префектурах. С 27 августа их станет двенадцать — Коти, Миядзаки, Сага, Нагасаки, Фукусима, Тояма, Исикава, Яманаси, Кагава, Эхимэ, Кагосима и Кумамото.

Все ограничения действуют до 12 сентября, передает РИА Новости.

Позже решение примет парламент и штаб по борьбе с COVID-19. После этого премьер-министр выступит на пресс-конференции с этим решением.

Недавно сообщалось, что гран-при Японии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса. В настоящее время «Формула-1» работает над пересмотром календаря.