Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса еще в восьми префектурах

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса еще в восьми префектурах
Фото: flickr.com / James Song

Правительство Японии намерено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) еще в восьми префектурах страны. Об этом в среду, 25 августа, заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает и за меры по борьбе с коронавирусом.

— Число новых случаев заражения по стране достигает очень высокого уровня в 25 тысяч человек в день. Распространяется штамм «дельта» с высокой контагиозностью. Резко возросло число пациентов с тяжелым течением заболеваний, ежедневно обновляются антирекорды по этому показателю. Крайне тяжелая ситуация в медицинских учреждениях, — передает его слова телеканал NHK.

Отмечается, что с 27 августа режим ЧС введут на острове Хоккайдо и в Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сиге, Окаяме и Хиросиме.

На данный момент он действует в префектурах Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава.

Кроме того, есть еще ряд регионов, в которых введен режим усиленных мер по борьбе с болезнью. Он подразумевает более мягкие ограничения и пока действует в восьми префектурах. С 27 августа их станет двенадцать — Коти, Миядзаки, Сага, Нагасаки, Фукусима, Тояма, Исикава, Яманаси, Кагава, Эхимэ, Кагосима и Кумамото.

Все ограничения действуют до 12 сентября, передает РИА Новости.

Позже решение примет парламент и штаб по борьбе с COVID-19. После этого премьер-министр выступит на пресс-конференции с этим решением.

Недавно сообщалось, что гран-при Японии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса. В настоящее время «Формула-1» работает над пересмотром календаря.

Читайте также:
Режим ЧСКоронавирусЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте