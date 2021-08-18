Гран-при Японии «Формулы-1» отменили из-за коронавируса

Фото: formula1.com

Гран-при Японии чемпионата «Формулы-1» отменили из-за сложностей, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 18 августа, сообщили на сайте «Королевских гонок».

В настоящее время «Формула-1» работает над пересмотром календаря.

— После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией, — говорится в сообщении.

Итоговые детали отмены гонки будут объявлены в течение ближайших недель, говорится на сайте.

В 2020 году в Японии уже отменяли чемпионат из-за COVID-19. Гран-при Японии в прошлом году должен был пройти с 8 по 10 октября.

В июле этап Гран-при «Формулы-1» в Австралии отменили из-за коронавируса. Препятствием для проведения автогонок послужил обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну, который ввели местные власти. Кроме того, в Австралии также будет отменен и этап мотогонок MotoGP.

При этом президент и исполнительный директор Ф1 Стефано Доменикали заявил, что Гран-при России чемпионата мира «Формула-1» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге. По его словам, «Формула-1» в 2023 году пройдет на одной из трасс комплекса «Игора Драйв» под Петербургом.