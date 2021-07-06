Этап Гран-при «Формулы-1» в Австралии отменили из-за коронавируса

Фото: formula1.com

Этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в австралийском Мельбурне отменили из-за коронавирусных ограничений. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство «Франс-Пресс» (AFP).

По информации источника агентства, препятствием для проведения автогонок послужил обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну, который ввели местные власти. Кроме того, в Австралии также будет отменен и этап мотогонок MotoGP.

Гран-при Австралии «Формулы-1» в сезоне 2021 года должен был пройти с 19 по 21 ноября. Ранее уже был отменен этап автогонок в Сингапуре, передает ТАСС.

Ранее президент и исполнительный директор Ф1 Стефано Доменикали заявил, что Гран-при России чемпионата мира «Формула-1» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге. По его словам, «Формула-1» в 2023 году пройдет на одной из трасс комплекса «Игора Драйв» под Петербургом.