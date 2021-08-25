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Петр Бирюков: Завершены работы по реконструкции двенадцати столичных прудов

Илья Ашуров

Город
Петр Бирюков: Завершены работы по реконструкции двенадцати столичных прудов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию двенадцати столичных прудов. Благоустройство еще пятнадцати водоемов продолжается. Об этом в среду, 25 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, в рамках проектов реконструкции водоемов специалисты очищают дно от ила, ремонтируют береговые укрепления, а также при необходимости создают водоупорный слой для поддержания уровня воды.

Заместитель мэра отметил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.

— Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции, — сказал Бирюков.

Также он напомнил, что формирование перечня водных объектов, которые подлежат реконструкции, происходит с учетом мнения жителей города.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы почти закончили благоустройство Гольяновского пруда, площадь которого составляет 8,6 гектара. В порядок приведена береговая полоса пруда, протяженность которой составляет 1363 метра. Кроме того, водоем был очищен от заболачивающих растений и крупного мусора.

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