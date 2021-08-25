Более 30 тысяч москвичей посетили вебинары центра «Моя карьера» в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 30 тысяч жителей Москвы приняли участие в бесплатных образовательных программах центра «Моя карьера» в текущем году.

Центр занятости позволяет горожанам узнать о том, каких компетенций для трудоустройства им не хватает и развить уже существующие.

По словам директора центра Ирины Щвец, среди учеников программ наблюдается большой спрос на получение новых знаний, которые помогают с выгодной стороны представить себя будущему работодателю.

— Только с начала года около 30 тысяч горожан прошли бесплатные обучающие программы, способствующие профессиональному развитию, — рассказала она.

Москвичи ежедневно посещают специально разработанные занятия по основным направлениям: развитие когнитивных способностей, развитие эмпатии, повышение навыков представления своих профессиональных качеств.

На мастер-классах слушателей знакомят с современными техниками поиска работы, а также рассказывают им, как правильно составить резюме и пройти собеседование. Тренинги мастерской предпринимательства помогают раскрыть бизнес-потенциал человека, а в мастерской цифровой грамотности ученики осваивают базовые навыки в сфере информационных технологий.

Специалисты центра также работают с москвичами в индивидуальном порядке. Эксперты помогли психологически подготовиться к работе 2,8 тысячи горожан, более трех тысяч учеников прошли консультации по профориентации.

За индивидуальной поддержкой в вопросе создания собственного стартапа к специалистам центра обратились 1,4 тысячи граждан, еще 3,6 тысячи жителей города прошли групповые тренинги по этому же направлению, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители столичного Центра занятости нередко обращаются за консультациями к карьерным экспертам. Для тех, кто приходит к специалисту впервые, это может быть необычным и волнующим событием. Сотрудники центра «Моя работа» рассказали, как именно проходят подобные консультации и чего ожидать.