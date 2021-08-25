Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, как найти перемещенный из-за ремонтных работ автомобиль

Анастасия Колоскова

Город
Москвичам рассказали, как найти перемещенный из-за ремонтных работ автомобиль
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные водители могут узнать о местонахождении машины, перемещенной дорожными службами из зоны ремонтных работ, при помощи усовершенствованного онлайн-сервиса на портале mos.ru, где ранее находилась информация только о местах автомобилей, эвакуированных из-за нарушений правил парковки.

У сотрудников дорожных служб есть право перевезти в другое место оставленный на парковке автомобиль, если он мешает ремонтным или монтажным работам. В этом случае с его владельца никакие выплаты не взимаются.

— Если автомобилист припарковался на улице и, вернувшись, обнаружил на стоянке ограждения и работающие дорожные службы, ему надо просто зайти на портал mos.ru и проверить, куда перевезли его транспортное средство. Прежде такая опция была предусмотрена только в мобильном приложении «Парковки Москвы», теперь она появилась еще и на mos.ru. Мы постоянно модернизируем онлайн-сервисы портала, чтобы сделать их еще более удобными и востребованными для горожан, — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Воспользоваться такой возможностью можно в разделе «Услуги» на mos.ru, выбрав в каталоге «Транспорт», после чего кликнуть на кнопку «Штрафы и эвакуация». На экране появится список сервисов, из которого следует выбрать «Получить информацию об эвакуации транспортного средства». Далее на экране появится строка, где нужно указать госномер авто, и сразу отобразится адрес стоянки, где находится машина.

В департаменте уточнили, что перемещенную из зоны ремонта автомобиль отправляют не на спецстоянку, а на ближайшую парковку, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
дорожные работыэвакуацияавтомобиль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте