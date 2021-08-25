Москвичам рассказали, как найти перемещенный из-за ремонтных работ автомобиль

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Столичные водители могут узнать о местонахождении машины, перемещенной дорожными службами из зоны ремонтных работ, при помощи усовершенствованного онлайн-сервиса на портале mos.ru, где ранее находилась информация только о местах автомобилей, эвакуированных из-за нарушений правил парковки.

У сотрудников дорожных служб есть право перевезти в другое место оставленный на парковке автомобиль, если он мешает ремонтным или монтажным работам. В этом случае с его владельца никакие выплаты не взимаются.

— Если автомобилист припарковался на улице и, вернувшись, обнаружил на стоянке ограждения и работающие дорожные службы, ему надо просто зайти на портал mos.ru и проверить, куда перевезли его транспортное средство. Прежде такая опция была предусмотрена только в мобильном приложении «Парковки Москвы», теперь она появилась еще и на mos.ru. Мы постоянно модернизируем онлайн-сервисы портала, чтобы сделать их еще более удобными и востребованными для горожан, — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Воспользоваться такой возможностью можно в разделе «Услуги» на mos.ru, выбрав в каталоге «Транспорт», после чего кликнуть на кнопку «Штрафы и эвакуация». На экране появится список сервисов, из которого следует выбрать «Получить информацию об эвакуации транспортного средства». Далее на экране появится строка, где нужно указать госномер авто, и сразу отобразится адрес стоянки, где находится машина.

В департаменте уточнили, что перемещенную из зоны ремонта автомобиль отправляют не на спецстоянку, а на ближайшую парковку, пишет официальный сайт мэра Москвы.