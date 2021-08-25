Утвержден предмет охраны церкви Архангела Гавриила на Чистых прудах

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Архангельский переулок, дом 15а, строение 9. Карта всех событий

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Архангела Гавриила в центре Москвы. Исторические здание расположено по адресу Архангельский переулок, дом 15а, строение 9.

Церковь представляет собой подколокольный храм, в котором звонница находится прямо над основным помещением церкви. Здание храма было возведено в 1707 году по заказу князя Александра Меншикова. Церковь построили на территории его владений. Архитектором постройки выступил тогда Иван Зарудный. В работе также принимали участие мастера из Италии.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, зданию удалось избежать пожара в 1812 году. Внутри помещения можно найти множество исторических деталей интерьера, которые сохранились до настоящего времени.

— Башня является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты исследовали этот памятник и описали все его ценные элементы. Их данные стали основой для утвержденного предмета охраны, — рассказал он.

По мнению экспертов, наибольшую ценность в храме имеют планировка Меншиковой башни, ее конструкция, купол, фасады и внутреннее убранство.

Изначально звонницу сделали деревянной. В 1708 году на ней появились часы английского производства с курантами. Тогда церковь стала самым высоким зданием в столице (81 метр вместе со шпилем).

В 1723 году в церкви случился пожар, из-за которого деревянная часть постройки была полностью уничтожена. В обветшавшем состоянии объект пребывал до 1773 года. Именно в этот год храм был восстановлен масоном Гавриилом Измайловым.

Вплоть до XIX века церковь называлась храмом Архангела Гавриила при Почтампе. Храм стал приходским только из-за нехватки средств у почтового ведомства, которое появилось в здании бывшей усадьбы в 1792 году.

В 30-х годах XX века храм закрыли. Лишь в 1947 году в нем возобновились службы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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