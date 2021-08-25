Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос почти на треть за полгода

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) столицы увеличился в первом полугодии 2021 года составил 15,38 миллиарда долларов США и увеличился на 31,5 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года.

По словам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это почти в полтора раза больше, чем за первые полгода 2019 года.

— Московские экспортеры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с 10,82 миллиарда долларов в первом полугодии 2019 года до 15,38 миллиарда долларов в первом полугодии 2021 года, — рассказал он.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, порядка 90 процентов московских поставок за рубеж приходится на промышленную продукцию.

— Так, столичные компании продают механическое оборудование и технику (поставки составили 1,11 миллиарда долларов), электрооборудование и их части, включая телекоммуникационное оборудование (их поставили на 760,94 миллиона долларов), разнообразные пластмассовые изделия (экспорт составил 719,28 миллиона долларов), — добавилон.

Положительную динамику продемонстрировал экспорт агропромышленной продукции — за первые шесть месяцев 2021-го он вырос на 1,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 1,64 миллиарда долларов США. Основными импортерами стали страны ближнего зарубежья — Казахстан (191,21 миллиона долларов США) и Беларусь (164,43 миллиона долларов США).

По словам Владимира Ефимова, московскую продукцию поставляют на 175 зарубежных рынков. Ключевым импортером является США, куда за полгода поставили продукции на 1,78 миллиарда долларов. В пятерку лидеров вошли также Казахстан — 1,47 миллиарда, Белоруссия — 1,45 миллиарда, Германия — 924,87 миллиона, а также Китай — 904,76 миллиона долларов США. На эти страны приходится более 40 процентов всего столичного ННЭ.

По информации центра поддержки экспорта «Моспром», зарубежные потребители чаще всего покупают готовую пищевую продукцию — мясную, молочную, кондитерскую и мучную. Так, экспорт готовых мучных изделий, среди которых пельмени, макароны, и кондитерские изделия, вырос на 26,3 процента и составил 107,42 миллиона долларов. Экспорт готовых продуктов из мяса и рыбы, к которым относятся полуфабрикаты, консервы и снеки, вырос на 12,5 процента и достиготметки в 35,37 миллиона долларов США.

Столица является лидером среди регионов страны по несырьевому неэнергетическому экспорту. Так, на Москву приходится 18,5 процента от всего объема российского ННЭ, пишет официальный сайт мэра Москвы.