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Канье Уэст заменит настоящее имя псевдонимом

Полина Долганова

Общество
Канье Уэст заменит настоящее имя псевдонимом
Фото: instagram.com/kanyew.est

Рэпер, бывший супруг Ким Кардашьян и экс-кандидат в президенты США Канье Уэст решил кардинально поменять свою жизнь после недавнего развода.

Так, музыкант подал в суд Лос-Анджелеса заявление на смену имени. Теперь артиста будут звать Йе — именно такой псевдоним для себя выбрал Канье Омари Уэст.

О том, что он планирует поменять имя, рэпер говорил еще в 2018 году, когда весь мир услышал его новый одноименный альбом.

Отмечается, что для музыканта его новый псевдоним — это не просто звук. В первую очередь, эти две буквы являются частью настоящего имени звезды. Во вторых, слово «йе» нередко встречается в библейских писаниях, которыми Канье крайне увлечен, и переводится как «ты».

По закону штата Калифорния, теперь артисту предстоит доказать в суде, что он хочет совершить такие изменения в документах не ради того, чтобы избежать наказания за противоправное действие, передает издание People.

До этого сообщалось, что американская фотомодель Ким Кардашьян перекрасилась в платиновую блондинку после развода с рэпером Канье Уэстом. Фотографию в новом имидже она опубликовала на своей странице в Instagram.

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