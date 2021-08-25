Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о запуске двухэтажного поезда на МЦК

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о запуске двухэтажного поезда на МЦК
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Московском центральном кольце (МЦК) в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, состав будет ходить до 8 сентября текущего года. Затем москвичам будет предложено проголосовать за или против внедрения такого поезда на постоянной основе.

— Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя, — написал Сергей Собянин.

Он также напомнил, что всего пять лет назад в столице еще не было МЦК. Теперь, по его словам, центральное кольцо выбирают огромное количество пассажиров ежедневно.

Кроме того, жители города не только ездят по МЦК по спланированным маршрутам, но и выбирают себе жилье как можно ближе к кольцу.

До этого глава города рассказал, что до конца года в столице планируют открыть станции Московских центральных диаметров Аминьевскую и Минскую, с которых можно будет пересесть на метро.

Читайте также:
Сергей СобянинМЦКТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте