Сергей Собянин рассказал о запуске двухэтажного поезда на МЦК

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Московском центральном кольце (МЦК) в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, состав будет ходить до 8 сентября текущего года. Затем москвичам будет предложено проголосовать за или против внедрения такого поезда на постоянной основе.

— Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя, — написал Сергей Собянин.

Он также напомнил, что всего пять лет назад в столице еще не было МЦК. Теперь, по его словам, центральное кольцо выбирают огромное количество пассажиров ежедневно.

Кроме того, жители города не только ездят по МЦК по спланированным маршрутам, но и выбирают себе жилье как можно ближе к кольцу.

До этого глава города рассказал, что до конца года в столице планируют открыть станции Московских центральных диаметров Аминьевскую и Минскую, с которых можно будет пересесть на метро.