Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Две станции МЦД откроют в Москве до конца года

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин: Две станции МЦД откроют в Москве до конца года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

До конца года в столице планируют открыть станции Московских центральных диаметров Аминьевскую и Минскую, с которых можно будет пересесть на метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сейчас у пассажиров Киевского направления ж/д есть только одна пересадка на метро — на загруженном Киевском вокзале. До конца года ситуация станет получше. Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 — Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции московского метро, — написал Сергей Собянин.

По его словам, окончательно МЦД-4 запустят в конце 2023 — начале 2024 года. Он будет включать 18 пересадочных станций.

Глава города отметил, что четвертый диаметр, который пройдет с запада на восток столицы, соединит семь вокзалов. По прогнозам властей, диаметр будет пользоваться большой популярностью. Ожидается, что новым сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов пассажиров.

Читайте также:
МЦД-4Сергей Собяниноткрытие станции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте