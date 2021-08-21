Сергей Собянин: Две станции МЦД откроют в Москве до конца года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

До конца года в столице планируют открыть станции Московских центральных диаметров Аминьевскую и Минскую, с которых можно будет пересесть на метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сейчас у пассажиров Киевского направления ж/д есть только одна пересадка на метро — на загруженном Киевском вокзале. До конца года ситуация станет получше. Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 — Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции московского метро, — написал Сергей Собянин.

По его словам, окончательно МЦД-4 запустят в конце 2023 — начале 2024 года. Он будет включать 18 пересадочных станций.

Глава города отметил, что четвертый диаметр, который пройдет с запада на восток столицы, соединит семь вокзалов. По прогнозам властей, диаметр будет пользоваться большой популярностью. Ожидается, что новым сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов пассажиров.