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Программу семейной ипотеки продлили в России до 2024 года

Полина Долганова

Общество
Программу семейной ипотеки продлили в России до 2024 года
Фото: freepik.com

Власти Российской Федерации продлили действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте кабмина.

— По поручению президента правительство продлило действие программы «Семейная ипотека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения этих изменений власти РФ увеличат лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 триллиона рублей.

По словам главы кабмина, решение даст российским семьям возможность приобрести собственное жилье и укрепит спрос на товары и услуги в стране.

Так, кредиты по ставке до шести процентов годовых на покупку квартиры можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

За первые шесть месяцев 2021 года в Москве выдали льготных кредитов на общую сумму около 25 миллиардов рублей в рамках программы «Семейная ипотека».

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