Бен Аффлек купил для Дженнифер Лопес обручальное кольцо

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Папарацци запечатлели на фото американского актера Бена Аффлека, который выбирал обручальное кольцо для своей возлюбленной Дженнифер Лопес. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на портал Page Six.

Актера заметили на шопинге в штате Калифорния. Он посетил магазин знаменитого бренда ювелирных украшений вместе со своей мамой и сыном.

Вместе компания изучала изделия на витрине и остановила свое внимание на обручальном кольце.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с актером Беном Аффлеком 25 июля. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с празднования своего 52-летия. На одной из них певица целует своего возлюбленного.

Поклонники пары уже давно ждали официального подтверждения. Публикация набрала уже почти семь миллионов лайков и более 100 тысяч комментариев, в большинстве из которых подписчики выражают свое восхищение «Беннифер» — так фанаты шутливо называют пару.

Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х годов. Актер даже сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьба не состоялась. А в 2004 году стало известно, что пара распалась.

Источник: mir24.tv