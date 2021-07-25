Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком

Илья Ашуров

Общество
Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком
Фото: Instagram / jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с актером Беном Аффлеком. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с празднования своего 52-летия. На одной из них певица целует своего возлюбленного.

Поклонники пары уже давно ждали официального подтверждения. Публикация набрала уже почти семь миллионов лайков и более 100 тысяч комментариев, в большинстве из которых подписчики выражают свое восхищение «Беннифер» — так фанаты шутливо называют пару.

Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вновь вместе, ходят уже давно. В июне этого года папарацци поймали целующихся влюбленных в одном из ресторанов Малибу. Также СМИ сообщали, что певица решила перебраться в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему возлюбленному.

Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х годов. Актер даже сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьба не состоялась. А в 2004 году стало известно, что пара распалась.

Читайте также:
Бен АффлекроманДженнифер Лопес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте