Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком

Фото: Instagram / jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с актером Беном Аффлеком. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с празднования своего 52-летия. На одной из них певица целует своего возлюбленного.

Поклонники пары уже давно ждали официального подтверждения. Публикация набрала уже почти семь миллионов лайков и более 100 тысяч комментариев, в большинстве из которых подписчики выражают свое восхищение «Беннифер» — так фанаты шутливо называют пару.

Слухи о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вновь вместе, ходят уже давно. В июне этого года папарацци поймали целующихся влюбленных в одном из ресторанов Малибу. Также СМИ сообщали, что певица решила перебраться в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к своему возлюбленному.

Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х годов. Актер даже сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьба не состоялась. А в 2004 году стало известно, что пара распалась.