Папарацци застукали целующихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

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Отношения американских звезд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека все-таки возобновились. Это выяснили папарацци, которые «поймали» влюбленных в одном из ресторанов Малибу.

Поп-диву и голливудского актера сфотографировали в тот момент, когда они страстно целовались. В этот момент они отмечали день рождения сестры Дженнифер Лопес.

Пара воссоединилась спустя 17 лет после расставания, пишет New York Post.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес после расставания с женихом сблизилась с Беном Аффлеком.

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