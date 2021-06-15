Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Папарацци застукали целующихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Фото:picture-alliance / dpa/dpaweb

Папарацци застукали целующихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Юлия Павлушова

Общество

Отношения американских звезд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека все-таки возобновились. Это выяснили папарацци, которые «поймали» влюбленных в одном из ресторанов Малибу.

Поп-диву и голливудского актера сфотографировали в тот момент, когда они страстно целовались. В этот момент они отмечали день рождения сестры Дженнифер Лопес.

Пара воссоединилась спустя 17 лет после расставания, пишет New York Post.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес после расставания с женихом сблизилась с Беном Аффлеком.

Читайте также: Папарацци застали обнимающихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на свидании

Дженнифер Лопесотношениязвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте